1° agosto a Lugano, il programma dei festeggiamenti

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, l’animazione musicale sarà affidata alla Beat Band. La Lüganiga Band accompagnerà invece il programma serale, chiudendo il corteo e proponendo due concerti in Piazza Manzoni: il primo alle 18:00 e il secondo al termine dei fuochi d’artificio.

Il momento centrale della serata inizierà alle 20.45 con il corteo delle Autorità e delle associazioni cittadine, in partenza da Via Nassa e diretto a Piazza della Riforma. Il corteo sarà aperto dalla Polizia Comunale e Cantonale, seguite dal Corpo dei Volontari Luganesi, dalle Autorità cittadine, dagli ospiti del Municipio e dalle realtà associative locali. Intorno alle 21.15 è prevista l’allocuzione del Municipale Marco Chiesa, seguita alle 21.45 dal concerto della Civica Filarmonica di Lugano.