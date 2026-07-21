1° agosto a Lugano, il programma dei festeggiamenti
Si parte alle 6 del mattino con la diana dei Tamburini Luganesi, gran finale con lo spettacolo pirotecnico "Sinfonia di luce"
Si parte alle 6 del mattino con la diana dei Tamburini Luganesi, gran finale con lo spettacolo pirotecnico "Sinfonia di luce"
LUGANO - Lugano si prepara a celebrare la Festa Nazionale del 1° agosto con un ampio programma di eventi aperti alla popolazione, tra momenti istituzionali, intrattenimento e tradizioni.
Le celebrazioni si apriranno alle 6 con la tradizionale diana dei Tamburini Luganesi, che animeranno le vie del centro cittadino. Alle 10.15 è previsto il ritrovo delle Autorità a Palazzo Civico, in Piazza della Riforma. Da lì, accompagnati dal Corpo dei Volontari Luganesi, i partecipanti raggiungeranno Piazza Indipendenza per la posa della corona d’alloro all’obelisco dell’Indipendenza. La mattinata si concluderà alle 11 con il concerto della Filarmonica di Castagnola nel Patio di Palazzo Civico.
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, l’animazione musicale sarà affidata alla Beat Band. La Lüganiga Band accompagnerà invece il programma serale, chiudendo il corteo e proponendo due concerti in Piazza Manzoni: il primo alle 18:00 e il secondo al termine dei fuochi d’artificio.
Il momento centrale della serata inizierà alle 20.45 con il corteo delle Autorità e delle associazioni cittadine, in partenza da Via Nassa e diretto a Piazza della Riforma. Il corteo sarà aperto dalla Polizia Comunale e Cantonale, seguite dal Corpo dei Volontari Luganesi, dalle Autorità cittadine, dagli ospiti del Municipio e dalle realtà associative locali. Intorno alle 21.15 è prevista l’allocuzione del Municipale Marco Chiesa, seguita alle 21.45 dal concerto della Civica Filarmonica di Lugano.
Alle 22.30 il golfo di Lugano sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico “Sinfonia di luce”, realizzato dalla ditta ticinese La Pirotecnica Sagl di Colombo. Lo spettacolo è progettato con particolare attenzione all’impatto ambientale e acustico: i materiali utilizzati sono in carta di riso o biodegradabili e plastiche eco-compatibili, mentre le emissioni sonore rispettano le normative europee e internazionali.
Per assistere ai fuochi dal lago, la Società Navigazione Lago di Lugano metterà a disposizione battelli-tribuna con posti limitati e prenotazione obbligatoria.
Un ruolo centrale sarà svolto anche dai grottini, punti di riferimento della tradizione gastronomica locale. Tra gli appuntamenti principali: venerdì 31 luglio in Piazza Battaglini con il Grottino DNA Bianconero & Events HCL (17–01.30). Sabato 1° agosto saranno attivi diversi grottini in città, tra cui Piazza Manzoni (15.00–01.00), Piazza Rezzonico (17.00–23.30), Piazza Battaglini (17.00–02.00) e Piazza Luini (18.00–00.00).
I festeggiamenti coinvolgeranno anche i quartieri: a Carabbia il 31 luglio (18.00–01.00), mentre il 1° agosto si celebrerà a Piandera (10.00–02.00) e a Carona (18.30–00.00).
In caso di maltempo, i fuochi d’artificio saranno rinviati al giorno successivo, mentre il resto del programma potrà subire modifiche. Gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali e i media.
Per facilitare la partecipazione, sono previsti potenziamenti del servizio di trasporto pubblico: linee bus con corse supplementari, funicolare Lugano-Stazione attiva fino all’1.15, collegamenti FLP ogni 30 minuti con corse aggiuntive e funicolare Monte Brè operativa fino alle 23.15.