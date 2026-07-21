Un anticipo di Pardo... animalesco

«Due film amati da tutte le generazioni. Due film che hanno segnato un’epoca e che hanno trasformato il modo di immaginare il cinema. Due capolavori che non hanno mai cessato di affascinare il pubblico di ogni età. Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis e Lo squalo di Steven Spielberg sono i titoli scelti quest'anno per farci entrare nella magia, unica e ammirata, della Piazza Grande e gioire insieme del piacere del grande cinema», ha dichiarato il direttore artistico Giona A. Nazzaro.