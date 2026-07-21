Un anticipo di Pardo... animalesco
Con i titoli del Prefestival, due classici del calibro di "Chi ha incastrato Roger Rabbit" e "Lo squalo", si completa la programmazione di Locarno79
LOCARNO - In attesa della 79esima edizione del Locarno Film Festival, Piazza Grande si prepara ad accogliere il pubblico con due serate di Prefestival dedicate a grandi classici del cinema. Domenica 2 agosto e martedì 4 agosto, due proiezioni gratuite celebreranno la magia della visione collettiva sotto le stelle, grazie al sostegno della Mobiliare e di UBS.
Ad aprire il programma, domenica 2 agosto alle 21:15, sarà "Chi ha incastrato Roger Rabbit" (1988), in versione italiana e consigliato a partire dagli 8 anni. Il film di Robert Zemeckis, ambientato nella Los Angeles degli anni Quaranta, unisce attori in carne e ossa e personaggi animati in un equilibrio originale e dinamico, diventato un punto di riferimento nella storia del cinema. La serata, presentata dalla Mobiliare, è pensata per un pubblico ampio, dalle famiglie ai più giovani, e segna anche l’apertura della nuova edizione di Locarno Kids, il programma dedicato a bambini e ragazzi che promuove esperienze cinematografiche durante tutto l’anno.
Gli appuntamenti per le famiglie inizieranno già nel tardo pomeriggio: dalle 18 alla Rotonda by la Mobiliare sono previste attività come una caccia al tesoro e il concerto della United Soloists Orchestra con lo spettacolo "Coldplay in Symphony".
Martedì 4 agosto, sempre alle 21:.5, sarà invece la volta di "Lo squalo" (1975), proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Il celebre thriller di Steven Spielberg, ambientato in una cittadina del New England terrorizzata da un gigantesco squalo bianco, è considerato uno dei film più influenti della storia del cinema. La serata è presentata da UBS, partner anche del Prix du Public UBS: durante il Festival, dal 5 al 15 agosto, il pubblico potrà votare il proprio film preferito tramite il sito ufficiale o i QR code presenti sui biglietti e sul quotidiano del Festival, Pardo.
«Due film amati da tutte le generazioni. Due film che hanno segnato un’epoca e che hanno trasformato il modo di immaginare il cinema. Due capolavori che non hanno mai cessato di affascinare il pubblico di ogni età. Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis e Lo squalo di Steven Spielberg sono i titoli scelti quest'anno per farci entrare nella magia, unica e ammirata, della Piazza Grande e gioire insieme del piacere del grande cinema», ha dichiarato il direttore artistico Giona A. Nazzaro.
Per entrambe le serate del Prefestival sono previste agevolazioni di viaggio: grazie alla collaborazione con le FFS, il trasporto pubblico in Ticino e nel Moesano (nelle zone della Comunità Tariffale Arcobaleno) è incluso con la prenotazione anticipata del biglietto gratuito sul sito del Festival. L’offerta è valida per il giorno della proiezione. La 79esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 5 al 15 agosto.