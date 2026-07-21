Benzina e diesel: quanto pesa in soldoni il rincaro?
Un automobilista che percorre 400 chilometri alla settimana oggi spende fino a oltre 400 franchi in più all'anno rispetto all'estate 2025.
LUGANO - Estate bollente, così come il prezzo dei carburanti, che continua a... scottare chi si reca alla stazione di servizio per fare rifornimento. In tema, insomma, è caldo. Ma questi rincari, dati alla mano, quanto ci costano realmente?
Abbiamo provato a fare un calcolo veloce facendo un confronto tra il costo medio del carburante di un anno fa e quello attuale.
Rispetto all'estate del 2025, quando la benzina senza piombo 95 si trovava mediamente attorno a 1,75 franchi al litro, oggi il prezzo medio si aggira sui 1,92 franchi, mentre il diesel è passato da circa 1,80 franchi a 2,10 franchi al litro.
Abbiamo fatto il calcolo prendendo come riferimento un automobilista che che percorre 400 chilometri alla settimana (poco meno di 60 al giorno), ovvero circa 20'800 chilometri all'anno, una percorrenza tutt'altro che insolita per chi utilizza il veicolo anche per lavoro.
Benzina: circa 230 franchi in più all'anno
Per una vettura a benzina abbiamo considerato un consumo medio di 6,5 litri ogni 100 chilometri.
Con questa percorrenza il consumo è di circa 26 litri a settimana (112,7 al mese e 1'352 l'anno).
Quando la benzina costava 1,75 CHF/l, la spesa era di 45,50 franchi alla settimana (197 al mese, 2'366 l'anno). Con il prezzo attuale di 1,92 CHF/l, la stessa auto costa invece 49,90 franchi alla settimana (216 al mese; 2'596 l'anno).
L'aumento complessivo è quindi di circa 4,40 franchi alla settimana che sono 19 in un mese e 230 in tutto l'anno.
Diesel: il rincaro supera i 340 franchi annui
Per un'automobile diesel abbiamo utilizzato un consumo medio inferiore, pari a 5,5 litri ogni 100 chilometri, considerando la maggiore efficienza tipica di questo tipo di motore.
In questo caso il consumo è di 22 litri alla settimana, che diventano 95,3 in un mese e 1'144 l'anno.
Con un prezzo del diesel di 1,80 CHF/l nell'estate 2025, la spesa era 39,60 franchi alla settimana (172 al mese, 2'059 l'anno).
Oggi, con il diesel a 2,10 CHF/l, il costo sale a 46,20 franchi alla settimana (200 al mese; 2'402 l'anno).
L'aumento è dunque di 6,60 franchi alla settimana che diventano 29 in un mese e 343 in un anno.
Il diesel paga il prezzo dell'aumento maggiore
Il confronto mostra che, nonostante i motori diesel consumino meno, il forte aumento del prezzo alla pompa ha avuto un impatto maggiore sul bilancio annuale degli automobilisti.
Tra l'estate 2025 e oggi vediamo la benzina a +0,17 CHF/litro (+9,7%), circa 230 CHF in più all'anno; il diesel a +0,30 CHF/litro (+16,7%), oltre 340 CHF in più all'anno.
Per chi percorre molti chilometri, quindi, il rincaro è visibile, anche se in termini assoluti non rappresenta un problema di grande entità. Parliamo infatti qualche decina di franchi al mese che, però, a fine anno si fanno sentire. Sommato agli altri aumenti legati all'automobile contribuisce evidentemente ad aumentare il costo complessivo della mobilità privata.