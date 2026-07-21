Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»

Una ricostruzione confermata anche dalla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio. «I lavori di nostra competenza, che comprendono la messa a norma dei passaggi pedonali e delle fermate degli autobus, oltre al rinnovo della pavimentazione, stanno procedendo secondo il programma stabilito». Attualmente, spiegano da Bellinzona, «i lavori in corso lungo via Madonnetta, a partire da piazza Molino Nuovo, riguardano la posa della nuova pavimentazione, il cui strato finale sarà realizzato con una miscela fonoassorbente». Su via La Santa e via Pazzalino sono invece ancora in corso alcune opere infrastrutturali di competenza di AIL SA; solo al termine di questi interventi sarà possibile completare il rifacimento della carreggiata.

Sottolineano inoltre che la successione dei lavori è stata pianificata proprio per evitare di tornare a scavare in futuro. «Siamo consapevoli che la durata e la successione dei lavori causino importanti disagi alla popolazione. Possiamo però confermare che le diverse opere sono state coordinate proprio per evitare, nel limite del possibile, di dover intervenire nuovamente su questo asse nei prossimi anni, se non addirittura nei prossimi decenni».