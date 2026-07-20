"Sabato, domenica e lunedì": è ancora coda infinita

A causa di un incidente, il tunnel del San Bernardino è infatti chiuso in entrambe le direzioni da lunedì mattina. Pertanto, non è disponibile come percorso alternativo. Le auto vengono deviate attraverso il Passo del San Bernardino, mentre il traffico pesante e gli autobus vengono fermati nelle aree di sosta di Campagnola e Hinterrhein.

Portale sud

Anche in direzione nord si sono formate code sull'A2. Tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato per 5 km, con ritardi fino a 50 minuti.