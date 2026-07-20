"Sabato, domenica e lunedì": è ancora coda infinita
Il serpentone davanti al portale nord del Gottardo ha raggiunto a mezzogiorno una lunghezza di 18 chilometri. Tra Quinto e Airolo la coda è invece di cinque.
Il serpentone davanti al portale nord del Gottardo ha raggiunto a mezzogiorno una lunghezza di 18 chilometri. Tra Quinto e Airolo la coda è invece di cinque.
GÖSCHENEN - Dopo le lunghe attese fatte registrare nel weekend, anche oggi, lunedì, ci risiamo. La coda davanti al portale nord del Gottardo è cresciuta fino a 18 chilometri a mezzogiorno. Il servizio traffico del Touring Club Schweiz ha stimato il tempo di attesa in circa 3 ore.
Il traffico tra Altdorf e Göschenen nel Canton Uri è attualmente sovraccarico in direzione sud. Ai viaggiatori diretti in Ticino, il Touring Club Schweiz (TCS) consiglia in alternativa di percorrere la A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo oppure di utilizzare il trasporto auto Lötschberg, dove però si sta formando una coda.
A causa di un incidente, il tunnel del San Bernardino è infatti chiuso in entrambe le direzioni da lunedì mattina. Pertanto, non è disponibile come percorso alternativo. Le auto vengono deviate attraverso il Passo del San Bernardino, mentre il traffico pesante e gli autobus vengono fermati nelle aree di sosta di Campagnola e Hinterrhein.
Portale sud
Anche in direzione nord si sono formate code sull'A2. Tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato per 5 km, con ritardi fino a 50 minuti.