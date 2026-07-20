CANTONE
Spagna campione, i tifosi fanno festa
Esplode la gioia dei tifosi della Roja
Ti-Press (Pablo Gianinazzi)
Spagna campione, i tifosi fanno festa
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Spagna campione, i tifosi fanno festa
Esplode la gioia dei tifosi della Roja
Spagna campione, i tifosi fanno festa
Esplode la gioia dei tifosi della Roja
LUGANO - Una folla di tifosi di ogni età e fede calcistica si è radunata domenica sera davanti ai vari schermi che hanno trasmesso la finale della Coppa del Mondo di calcio.
Spagna-Argentina non ha offerto uno spettacolo scintillante come la "finalina" tra Inghilterra e Francia, ma la tensione e le emozioni per i sostenitori della Roja e dell'Albiceleste sono state intense. A testimoniarlo sono le fotografie e il video realizzati in Piazza Manzoni a Lugano dall'agenzia fotografica Tipress.
Dopo il triplice fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi spagnoli.
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