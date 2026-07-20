Spagna campione, i tifosi fanno festa

Spagna-Argentina non ha offerto uno spettacolo scintillante come la "finalina" tra Inghilterra e Francia, ma la tensione e le emozioni per i sostenitori della Roja e dell'Albiceleste sono state intense. A testimoniarlo sono le fotografie e il video realizzati in Piazza Manzoni a Lugano dall'agenzia fotografica Tipress.

Dopo il triplice fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi spagnoli.