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Spagna campione, i tifosi fanno festa

Esplode la gioia dei tifosi della Roja
Spagna campione, i tifosi fanno festa
Ti-Press (Pablo Gianinazzi)
di Cronaca Ticino
+8
Spagna campione, i tifosi fanno festa
Esplode la gioia dei tifosi della Roja

LUGANO - Una folla di tifosi di ogni età e fede calcistica si è radunata domenica sera davanti ai vari schermi che hanno trasmesso la finale della Coppa del Mondo di calcio.

Spagna-Argentina non ha offerto uno spettacolo scintillante come la "finalina" tra Inghilterra e Francia, ma la tensione e le emozioni per i sostenitori della Roja e dell'Albiceleste sono state intense. A testimoniarlo sono le fotografie e il video realizzati in Piazza Manzoni a Lugano dall'agenzia fotografica Tipress.

Dopo il triplice fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi spagnoli.

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