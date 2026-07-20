BASILEA
Investì bimbo di 11 anni, processo annullato per la morte dell'imputato
Il procedimento giudiziario si conclude senza verdetto dopo la scomparsa dell'autista accusato.
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Fonte Ats
Investì bimbo di 11 anni, processo annullato per la morte dell'imputato
Il procedimento giudiziario si conclude senza verdetto dopo la scomparsa dell'autista accusato.
BASILEA - Non avrà luogo il processo previsto per giovedì davanti al Tribunale penale di Basilea Città nei confronti di un autista di camion accusato di aver investito e ucciso un bambino di 11 anni nel giugno del 2024.
L'uomo avrebbe dovuto rispondere di omicidio colposo, ma è deceduto il 30 giugno scorso, ha confermato oggi la Corte all'agenzia Keystone-ATS. Il procedimento è quindi stato archiviato. L'incidente era avvenuto mentre il piccolo attraversava la strada sulle strisce pedonali.
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