Investì bimbo di 11 anni, processo annullato per la morte dell'imputato

BASILEA - Non avrà luogo il processo previsto per giovedì davanti al Tribunale penale di Basilea Città nei confronti di un autista di camion accusato di aver investito e ucciso un bambino di 11 anni nel giugno del 2024.



L'uomo avrebbe dovuto rispondere di omicidio colposo, ma è deceduto il 30 giugno scorso, ha confermato oggi la Corte all'agenzia Keystone-ATS. Il procedimento è quindi stato archiviato. L'incidente era avvenuto mentre il piccolo attraversava la strada sulle strisce pedonali.