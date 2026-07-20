Potrebbe prendere fuoco, non usatelo
ESTI e SBS hanno richiamato l'adattatore World Adapter USB "TEADAPTUSB2CPD20UNI"
ESTI e SBS hanno richiamato l'adattatore World Adapter USB "TEADAPTUSB2CPD20UNI"
Rischio d'incendio e di folgorazione. In collaborazione con l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), SBS Schweiz ha disposto il richiamo dell’adattatore World Adapter USB "TEADAPTUSB2CPD20UNI" a causa di potenziali rischi per la sicurezza.
Secondo quanto comunicato, il prodotto presenta una violazione della classe di protezione che potrebbe causare scosse elettriche. Inoltre, sussiste il rischio di incendio dovuto a un possibile sovraccarico elettrico.
L’adattatore interessato è identificato dal codice EAN 8018417513282 ed è stato distribuito principalmente attraverso edicole, uffici postali, punti vendita Spar e TopCC, oltre a rivenditori specializzati.
Le autorità invitano i consumatori a sospendere immediatamente l’utilizzo del dispositivo. Il prodotto può essere restituito presso il punto vendita dove è stato acquistato oppure contattando direttamente SBS Schweiz. A seguito della restituzione, verrà rimborsato integralmente il prezzo d’acquisto.