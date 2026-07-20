Skymetro bloccato, 50 passeggeri a piedi nel tunnel
Disagi e lunghe attese per i viaggiatori evacuati dal convoglio fermo a causa di un blackout.
Disagi e lunghe attese per i viaggiatori evacuati dal convoglio fermo a causa di un blackout.
ZURIGO - "Scalo" imprevisto stamattina per una cinquantina di viaggiatori all'aeroporto di Zurigo: il treno automatizzato Skymetro è infatti rimasto bloccato in un tunnel a causa di un problema tecnico ed è stato quindi evacuato.
La navetta che collega lo stabile principale dell'aeroporto con il Terminal E è rimasta ferma sul percorso di 1,1 km a causa di una breve interruzione di corrente, ha indicato l'aeroporto all'agenzia Keystone-ATS e come anticipato dal portale 20 Minuten.
I passeggeri sono rimasti all'interno della metro per circa mezz'ora, poi sono potuti uscire tramite una scaletta di evacuazione. «Alla fine sono arrivati i pompieri e hanno aperto le porte. Poi ci hanno scortato all'uscita», ha riferito un testimone a 20 Minuten. Secondo il racconto, lui e gli altri passeggeri hanno dovuto percorrere a piedi circa 200-300 metri attraverso il tunnel.
Circa un'ora più tardi lo Skymetro è tornato regolarmente in servizio.