Skymetro bloccato, 50 passeggeri a piedi nel tunnel

I passeggeri sono rimasti all'interno della metro per circa mezz'ora, poi sono potuti uscire tramite una scaletta di evacuazione. «Alla fine sono arrivati ​​i pompieri e hanno aperto le porte. Poi ci hanno scortato all'uscita», ha riferito un testimone a 20 Minuten. Secondo il racconto, lui e gli altri passeggeri hanno dovuto percorrere a piedi circa 200-300 metri attraverso il tunnel.

Circa un'ora più tardi lo Skymetro è tornato regolarmente in servizio.