GAMBAROGNO
Il sagrato della chiesa di Vira illuminato dalla luce del proiettore
Per l'apprezzata “Rassegna del cinema all'aperto” che si terrà dal 20 al 25 luglio
Archivio Ti-Press/Amici del Cinema Gambarogno
Fonte Amici del cinema del Gambarogno
Il sagrato della chiesa di Vira illuminato dalla luce del proiettore
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Il sagrato della chiesa di Vira illuminato dalla luce del proiettore
Per l'apprezzata “Rassegna del cinema all'aperto” che si terrà dal 20 al 25 luglio
Il sagrato della chiesa di Vira illuminato dalla luce del proiettore
Per l'apprezzata “Rassegna del cinema all'aperto” che si terrà dal 20 al 25 luglio
VIRA - A Vira, sul sagrato della chiesa parrocchiale, l’associazione Amici del cinema del Gambarogno presenta anche quest’anno, per la 26ª volta, la sua rassegna di film all’aperto che si terrà dal 20 al 25 luglio.
Tutti i film sono presentati in lingua originale con sottotitoli, le proiezioni avranno luogo dalle 21.00 (il 23.07 alle 20:30).
Per il 5º anno consecutivo il programma si svolgerà in sinergia con “Festeggiamo” (serata gratuita, con in palio un abbonamento generale per il Locarno Film Festival) con un film scelto dal direttore artistico Giona A. Nazzaro che ha definito la location «uno degli scorci più belli del Ticino».
- Lunedì 20 luglio, proposta di “Festeggiamo”, sarà “The Piano” di Jane Campion (1993)
- Martedì 21, “Down by Law” di Jim Jarmusch (1986)
- Mercoledì 22, “La Torta del presidente” di Hasan Hadi (2025)
- Giovedì 23, i “Corti nel sagrato” curato da Fishnet Collective e in presenza di diversi dei registi partecipanti.
- Venerdì 24, “Becaària” di Erik Bernasconi (2026), alla presenza del regista.
- Sabato 25, “Gioia mia” di Margherita Spampinato (2025) in prima visione svizzera.
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