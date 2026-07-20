Via Gismonda, lavori notturni per un quartiere più tranquillo
I lavori notturni per la posa della nuova pavimentazione fonoassorbente prenderanno il via il 17 agosto
I lavori notturni per la posa della nuova pavimentazione fonoassorbente prenderanno il via il 17 agosto
MENDRISIO - La Città di Mendrisio avvierà a partire dal 17 agosto i lavori per la posa di un nuovo asfalto fonoassorbente in Via Gismonda, nel quartiere di Mendrisio. L’intervento, che si protrarrà fino al 29 agosto 2026, rientra nel programma di riqualificazione della rete stradale e nelle misure di risanamento fonico previste dalla normativa federale e cantonale.
Per limitare l’impatto sulla circolazione, il cantiere sarà attivo nelle ore notturne, con la chiusura della strada per dieci notti tra le 20:00 e le 06:00. Durante questo periodo saranno introdotte limitazioni temporanee del traffico, segnalate tramite apposita cartellonistica e sbarramenti. Dove possibile, sarà comunque garantito un accesso veicolare limitato ai residenti, che saranno informati in anticipo.
L’intervento consentirà di ridurre il rumore generato dal traffico, migliorando la qualità di vita nel quartiere. Parallelamente, saranno eseguiti anche i lavori necessari all’introduzione della nuova zona 30, così da concentrare le opere in un unico cantiere e contenere i disagi complessivi.
Il transito pedonale e il passaggio dei veicoli di emergenza saranno sempre assicurati. In caso di maltempo o imprevisti, le tempistiche potranno subire variazioni.
Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a consultare regolarmente il sito della Città di Mendrisio per aggiornamenti sulla viabilità.