Via Gismonda, lavori notturni per un quartiere più tranquillo

Per limitare l’impatto sulla circolazione, il cantiere sarà attivo nelle ore notturne, con la chiusura della strada per dieci notti tra le 20:00 e le 06:00. Durante questo periodo saranno introdotte limitazioni temporanee del traffico, segnalate tramite apposita cartellonistica e sbarramenti. Dove possibile, sarà comunque garantito un accesso veicolare limitato ai residenti, che saranno informati in anticipo.