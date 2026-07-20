BELLINZONA
Il primo agosto a Bellinzona con... Pier Tami (e un sacco di musica)
Tutto il programma dei festeggiamenti della Festa nazionale della capitale, dalla risottata offerta fino ai fuochi d'artificio.
Archivio Ti-Press
Fonte Città di Bellinzona
Il primo agosto a Bellinzona con... Pier Tami (e un sacco di musica)
Tutto il programma dei festeggiamenti della Festa nazionale della capitale, dalla risottata offerta fino ai fuochi d'artificio.
BELLINZONA - Sabato 1° agosto, dalle ore 17.30, come da tradizione la Piazza del Sole ospiterà i festeggiamenti della Festa nazionale tra musica dal vivo e ospiti d'eccezione.
Si parte con la risottata offerta dalla Società Rabadan dalle 19, mentre la cerimonia ufficiale inizierà alle 21:30 e il tradizionale spettacolo pirotecnico si terrà dalle 22.
Ospite d'onore della serata sarà il Direttore delle Nazionali svizzere di calcio Pierluigi Tami, fresco di rientro dai Campionati del Mondo 2026.
Per quanto riguarda il lato musicale si esibiranno: Last Station Big Band (jazz e oltre), i bellinzonesi Freddie & The Cannonballs (blues) e i Vox Aurea (cover pop rock).
A presentare la serata sarà Joas Balmelli.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO