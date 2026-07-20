Nevermind Music Fest fa 40mila e tornerà nel 2027

La manifestazione ha attirato visitatori non solo dal Ticino, ma anche dalla Svizzera interna e dalle regioni italiane limitrofe, confermando fin dall’esordio una capacità di richiamo oltre i confini locali. A contribuire al successo anche un’offerta più ampia rispetto ai concerti, con eventi gratuiti e la proiezione delle partite del Mondiale FIFA 2026, che hanno reso il parco un luogo vissuto quotidianamente da pubblici diversi.

«Dalle nostre stime, durante la manifestazione il Parco Urbano ha accolto circa 40'000 presenze», spiegano Michele e Anna Gatti di Horang Music. «I concerti a pagamento hanno registrato ottimi risultati, un segnale importante che evidenzia l'apprezzamento del pubblico per una proposta artistica capace di coinvolgere persone con gusti e generazioni diverse. Nei giorni dei concerti principali si è respirata un'atmosfera da festival, ed è proprio questo ciò che vogliamo continuare a costruire: un appuntamento capace di crescere nel tempo».