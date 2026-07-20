A Davos e Arosa la misurazione di ozono più longeva del mondo

Per continuare a rilevare i dati, fra il 2011 e il 2019 le misurazioni furono man mano trasferite da Arosa all'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos. Proprio nella seconda città grigionese questo sabato verrà festeggiato il secolo di ricerca e misurazione sull'ozono.

Dall'impatto sulla salute a quello sul clima

In un secolo di storia le misurazioni hanno cambiato guida, infrastruttura e anche focus. Se agli inizi la domanda principale era capire quale fosse l'impatto delle radiazioni solari sulla salute, oggi questi dati hanno mostrato i primi segni del cambiamento climatico causato dalle attività umane con l'assottigliamento dello strato di ozono. I dati omogenei, raccolti per un secolo con gli stessi strumenti, consentono secondo MeteoSvizzera di identificare tendenze con un grado di affidabilità molto alto.