Fa il bagno nel lago, poi si trova in difficoltà: muore un 62enne

Alcuni presenti sono intervenuti riuscendo a riportarlo a riva e avviando immediatamente le manovre di primo soccorso, poi proseguite dai servizi di emergenza giunti sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

All’operazione hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia cantonale di Berna, anche un elicottero della Rega e uno specialista dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna. L’area balneare è rimasta chiusa per circa tre ore durante l’intervento.