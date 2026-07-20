Fa il bagno nel lago, poi si trova in difficoltà: muore un 62enne
L'uomo si trovava fuori dalla zona dedicata ai nuotatori.
L'uomo si trovava fuori dalla zona dedicata ai nuotatori.
MOOSSEEDORF - Tragedia nel pomeriggio di sabato in canton Berna, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente balneare nel Moossee. L’allarme è scattato intorno alle 15.40, quando alla Polizia cantonale bernese è stato segnalato che una persona si trovava priva di sensi nel lago.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 62enne svizzero residente nel canton Berna, stava facendo snorkeling fuori dalla zona riservata ai nuotatori dello stabilimento balneare quando, per cause ancora da chiarire, si è trovato improvvisamente in difficoltà.
Alcuni presenti sono intervenuti riuscendo a riportarlo a riva e avviando immediatamente le manovre di primo soccorso, poi proseguite dai servizi di emergenza giunti sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
All’operazione hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia cantonale di Berna, anche un elicottero della Rega e uno specialista dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna. L’area balneare è rimasta chiusa per circa tre ore durante l’intervento.
Le autorità hanno avviato un’indagine sotto la direzione della Procura regionale di Berna-Mittelland.
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