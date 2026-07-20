Incendio in hotel, fiamme domate

Secondo le autorità, 60 persone sono state evacuate dall'hotel e dagli edifici vicini. Sei persone e due vigili del fuoco sono stati sottoposti a controlli preventivi a causa di una possibile intossicazione da fumo.

L'allarme è stato dato alle 19:39, ha riferito ieri sera Marcel Spengler, portavoce dei vigili del fuoco, a Keystone-ATS. Verso le 22:00 l'incendio era sotto controllo, ma non ancora completamente spento. I soccorritori sono inoltre riusciti a impedire che le fiamme si propagassero ad altri edifici.