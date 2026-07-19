Annegamento nelle acque del Lemano

La Polizia cantonale vodese è stata allertata verso le 13.45 per un bagnante in difficoltà nelle acque del Lemano. La vittima, un cittadino brasiliano di 46 anni domiciliato in Francia, è stata ritrovata incosciente in acqua, a circa tre metri dalla riva. Alcuni presenti l’hanno riportata a riva e hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato senza successo le manovre di rianimazione. Il 46enne è deceduto sul posto.