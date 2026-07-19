Annegamento nelle acque del Lemano
Un cittadino brasiliano di 46 anni, domiciliato in Francia, ha perso la vita sabato pomeriggio
Un cittadino brasiliano di 46 anni, domiciliato in Francia, ha perso la vita sabato pomeriggio
ROLLE - Un uomo di 46 anni ha perso la vita sabato a seguito di un incidente di balneazione al largo della spiaggia di Rolle (VD).
La Polizia cantonale vodese è stata allertata verso le 13.45 per un bagnante in difficoltà nelle acque del Lemano. La vittima, un cittadino brasiliano di 46 anni domiciliato in Francia, è stata ritrovata incosciente in acqua, a circa tre metri dalla riva. Alcuni presenti l’hanno riportata a riva e hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato senza successo le manovre di rianimazione. Il 46enne è deceduto sul posto.
Il Ministero pubblico è stato informato. La procuratrice di servizio ha aperto un’inchiesta e affidato le indagini alla brigata del lago, in collaborazione con la brigata di polizia scientifica, per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. L’intervento ha mobilitato diverse pattuglie della gendarmeria, la brigata del lago, la brigata di polizia scientifica, un’ambulanza CSU Morges-Aubonne, il SMUR di Morges e l’Équipe de soutien d’urgence (ESU).
In questo periodo di forte caldo, la Polizia cantonale vodese ricorda le principali regole di prudenza durante i bagni: entrare in acqua gradualmente, evitare di fare il bagno dopo pasti abbondanti e sorvegliare costantemente i bambini.
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