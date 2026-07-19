Effrazione in un garage: un sospetto inseguito e fermato con i proiettili di gomma
Il 22enne potrebbe essere coinvolto in altri colpi tentati o messi a segno nella zona di Champion
CHAMPION - Un uomo di 22 anni è stato fermato domenica mattina a Champion (BE), dopo essere stato sorpreso mentre si introduceva con effrazione in un garage.
L’intervento delle forze dell’ordine è scattato poco dopo le 3.40 del 19 luglio, in seguito alla segnalazione di rumori sospetti e movimenti anomali in un edificio in Neuenburgstrasse.
Giunti sul posto, gli agenti della Polizia cantonale bernese hanno constatato l’effrazione in corso. Alla vista delle pattuglie, il presunto autore si è dato alla fuga a piedi, dando origine a un inseguimento di diverse centinaia di metri, conclusosi in un campo, grazie anche al supporto della Polizia cantonale neocastellana.
Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi, l’uomo ha continuato a fuggire. Gli agenti hanno quindi fatto ricorso a mezzi coercitivi, tra cui proiettili di gomma, per bloccarlo.
Il sospetto è stato successivamente condotto in centrale per accertamenti e posto in arresto provvisorio. Secondo i primi elementi, potrebbe essere coinvolto in un tentativo di effrazione e in un’effrazione avvenuta poco prima in altri garage della zona.
L’operazione ha coinvolto le Polizie cantonali di Berna, Neuchâtel e Friburgo, con il supporto di diverse unità cinofile. È stata aperta un’inchiesta sotto la direzione del Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland per chiarire la dinamica e le circostanze dei fatti.