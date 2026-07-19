Auto fa una svolta, la moto non si accorge: due feriti
Incidente sabato pomeriggio nei pressi dell'Ospizio del Bernina
Incidente sabato pomeriggio nei pressi dell'Ospizio del Bernina
PONTRESINA - Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla strada del Passo del Bernina, nei pressi dell'Ospizio del Bernina.
Secondo le prime ricostruzioni della Polizia cantonale dei Grigioni, un automobilista stava viaggiando in direzione Poschiavo quando ha iniziato una manovra di svolta per accedere a un parcheggio. Il motociclista che lo seguiva, un uomo di 60 anni, avrebbe però notato troppo tardi la manovra, finendo per tamponare la vettura.
Nell’impatto, il motociclista e la passeggera che viaggiava con lui hanno riportato ferite di media e grave entità. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), i soccorritori dell’Alta Engadina e il servizio di emergenza CSVP, che hanno prestato le prime cure ai feriti.
La passeggera, che ha riportato gravi ferite, è stata elitrasportata dalla Rega all’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira, mentre il motociclista è stato trasferito in ambulanza all’ospedale dell’Alta Engadina a Samedan.
La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.