Auto fa una svolta, la moto non si accorge: due feriti

Nell’impatto, il motociclista e la passeggera che viaggiava con lui hanno riportato ferite di media e grave entità. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), i soccorritori dell’Alta Engadina e il servizio di emergenza CSVP, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

La passeggera, che ha riportato gravi ferite, è stata elitrasportata dalla Rega all’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira, mentre il motociclista è stato trasferito in ambulanza all’ospedale dell’Alta Engadina a Samedan.