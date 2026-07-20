Attento al parcheggio: quel QR code potrebbe svuotarti il conto
Nuova ondata di QR code truffaldini scoperta sui parchimetri di Zugo: la polizia invita a prestare attenzione e a segnalare ogni sospetto.
Nuova ondata di QR code truffaldini scoperta sui parchimetri di Zugo: la polizia invita a prestare attenzione e a segnalare ogni sospetto.
ZUGO - La truffa è proprio dietro l'angolo, anzi... nel parcheggio. Sì perché codici QR falsi sono stati individuati su diversi parchimetri della città di Zugo. Scansionandoli, gli utenti vengono reindirizzati a siti web fraudolenti che imitano quelli ufficiali e che mirano a sottrarre dati di pagamento. La polizia invita dunque alla massima cautela.
L’allarme è scattato oggi (domenica mattina), quando le autorità hanno ricevuto una segnalazione relativa a un codice sospetto su un parchimetro in Allmendstrasse. I controlli immediatamente avviati hanno portato alla scoperta di ulteriori adesivi contraffatti in vari punti della città, posizionati accanto alla fessura per l’inserimento delle monete. Tutti i codici individuati sono stati rimossi.
Secondo quanto comunicato dalla polizia, l’obiettivo dei malintenzionati è quello di indirizzare gli automobilisti verso siti apparentemente autentici, dove viene richiesto l’inserimento dei dati di pagamento. Informazioni che possono poi essere utilizzate per transazioni abusive.
Le forze dell’ordine proseguiranno i controlli sui parchimetri anche nelle prossime settimane, ma sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini nel prevenire le frodi.
Come evitare le truffe con codici QR
Utilizzare, se possibile, l’app ufficiale del gestore del parcheggio o i metodi di pagamento diretti sul parchimetro (contanti, carta di credito). Controllare sempre il codice QR prima di scansionarlo: se appare coperto, danneggiato o applicato successivamente, evitarne l’uso. Dopo la scansione, verificare l’indirizzo del sito web e assicurarsi che corrisponda a quello ufficiale del gestore. Inserire i dati di pagamento solo su siti ritenuti affidabili.