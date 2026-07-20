Attento al parcheggio: quel QR code potrebbe svuotarti il conto

ZUGO - La truffa è proprio dietro l'angolo, anzi... nel parcheggio. Sì perché codici QR falsi sono stati individuati su diversi parchimetri della città di Zugo. Scansionandoli, gli utenti vengono reindirizzati a siti web fraudolenti che imitano quelli ufficiali e che mirano a sottrarre dati di pagamento. La polizia invita dunque alla massima cautela.