Crisi abitativa, le soluzioni di cinque comuni grigionesi

Secondo il barometro immobiliare della Banca Cantonale Grigione (BCG) aggiornato questa primavera, la situazione abitativa è chiara: «Il tasso molto basso di sfitti dimostra che nei Grigioni gli spazi abitativi restano un bene scarso. È difficile prevedere un allentamento a breve termine, poiché i nuovi progetti sono frenati dalla mancanza di terreni edificabili, dagli elevati costi di costruzione e dalle direttive in materia di pianificazione territoriale», ha affermato Jon Fadri Pitsch, membro della Direzione generale e responsabile mercati presso la BCG in un comunicato stampa lo scorso giugno.