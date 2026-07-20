Identificate le vittime del Cervino
I due alpinisti precipitati il 12 di luglio sono un bielorusso e un israeliano.
ZERMATT - È arrivata, a distanza di una settimana, l’identificazione delle due vittime del tragico incidente avvenuto il 12 luglio scorso sul Cervino, sopra Zermatt.
I due alpinisti precipitati nei pressi della capanna Solvay sono un cittadino bielorusso di 37 anni e un cittadino israeliano di 32 anni.
L’incidente si era verificato durante una domenica particolarmente intensa per Air Zermatt, impegnata in una serie di interventi complessi in alta montagna nel Vallese. Proprio sul Cervino si era registrato l’episodio più grave: i soccorritori, giunti sul posto, avevano potuto soltanto recuperare i corpi senza vita dei due alpinisti. Un testimone, in stato di shock, era stato evacuato e trasportato alla base di Zermatt.
Nella stessa giornata si erano susseguiti numerosi altri interventi: sull’Alphubel due alpinisti bloccati erano stati recuperati in elicottero, mentre sul Nordend, nel massiccio del Monte Rosa, cinque persone erano rimaste isolate dopo il cedimento di un ponte di ghiaccio e successivamente evacuate. In serata, ulteriori operazioni avevano riguardato altre cordate in difficoltà sul Cervino e sul Kleines Dirruhorn, oltre al recupero di un gruppo nel comprensorio del Monte Rosa.
Le operazioni si erano svolte in condizioni di caldo intenso, con temperature elevate anche in alta quota, fattore che contribuisce ad aumentare sensibilmente i rischi per gli alpinisti.