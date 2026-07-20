Identificate le vittime del Cervino

L’incidente si era verificato durante una domenica particolarmente intensa per Air Zermatt, impegnata in una serie di interventi complessi in alta montagna nel Vallese. Proprio sul Cervino si era registrato l’episodio più grave: i soccorritori, giunti sul posto, avevano potuto soltanto recuperare i corpi senza vita dei due alpinisti. Un testimone, in stato di shock, era stato evacuato e trasportato alla base di Zermatt.

Nella stessa giornata si erano susseguiti numerosi altri interventi: sull’Alphubel due alpinisti bloccati erano stati recuperati in elicottero, mentre sul Nordend, nel massiccio del Monte Rosa, cinque persone erano rimaste isolate dopo il cedimento di un ponte di ghiaccio e successivamente evacuate. In serata, ulteriori operazioni avevano riguardato altre cordate in difficoltà sul Cervino e sul Kleines Dirruhorn, oltre al recupero di un gruppo nel comprensorio del Monte Rosa.