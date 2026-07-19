Quei documenti chiave su "Le Constellation" che non si trovano più

In un’intervista proprio al Blick, Savoy ha affermato di avere consegnato tutti i dossier e il computer di servizio al segretario comunale il 29 dicembre 2016, ricevendo una conferma scritta. Secondo la sua ricostruzione, i documenti sarebbero stati successivamente trasferiti negli archivi comunali. Dopo la fusione dei comuni, però, non sa che fine abbiano fatto. E il segretario comunale dell’epoca? Nel frattempo, è deceduto.

Dove sono le carte?

Resta quindi un interrogativo centrale: se i documenti si trovano negli archivi, perché non sono già nelle mani della Procura? L’attuale presidente del comune, Nicolas Féraud, non li ha trasmessi oppure il Ministero pubblico non li ha richiesti? Interpellate sulla questione, nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni.