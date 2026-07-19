Apostrofa «animali della giungla» i suoi vicini africani: condannata

LOSANNA - Una vodese è stata definitivamente condannata per discriminazione e incitazione all'odio nei confronti di inquilini africani. Il Tribunale federale ha così confermato il verdetto della giustizia cantonale, contro il quale la donna aveva fatto ricorso.



Le sono stati inflitti 120 aliquote giornaliere (a 30 franchi/giorno), con la condizionale, più 900 franchi di multa, indica «24heures». Nel 2023, quest'ultima aveva inviato due e-mail, al proprietario dei locali e a sua moglie, nelle quali definiva alcuni residenti africani «animali della giungla», tra l'altro.