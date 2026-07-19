Maternità surrogata in Svizzera: tra divieti, desideri e nuove frontiere
Il divieto resta, mentre alcune coppie si rivolgono all'estero per realizzare il desiderio di genitorialità.
BERNA - La maternità surrogata è vietata in Svizzera come in Germania e nella maggior parte degli Stati europei. Anche se sono in corso alcune liberalizzazioni nella legge sulla medicina della procreazione, una legalizzazione della maternità surrogata attualmente non è un tema.
La maternità surrogata è vietata in Svizzera nella Costituzione federale dal 1° gennaio 2001. Il motivo di ciò, secondo una risposta a un'interpellanza del Consiglio federale del 2014, è "la tutela della dignità della madre surrogata, della dignità del nascituro e del benessere del bambino".
L'associazione mantello svizzera degli uomini gay e bisessuali, Pink Cross ha cercato, nel 2022 con un documento di posizione, di avviare un dibattito sulla maternità surrogata. Una legalizzazione permetterebbe di stabilire rigorose linee guida etiche, scriveva allora. Tuttavia, Pink Cross non è riuscita a imporsi né a livello parlamentare né governativo.
Rivolgersi all'estero
Nonostante ciò, in Svizzera ci sono coppie che realizzano il loro desiderio di avere figli con l'aiuto di madri surrogate all'estero. Stati come la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, il Belgio, la Polonia o alcuni Stati degli USA consentono la maternità surrogata a determinate condizioni.
Non esistono dati affidabili su quante coppie svizzere si rivolgano all'estero. L'Ufficio comunale del Canton Zurigo ha trattato e registrato statisticamente 82 casi di maternità surrogata dal 2010 al 2023, come indicato nel rapporto annuale 2023. In generale, però, si presume che il numero sommerso sia elevato.
Ostacoli giuridici al riconoscimento
Secondo il Codice civile, vale il principio che il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre nasce con il parto. Per questo motivo, per i genitori intenzionali non è così semplice integrare ufficialmente il bambino nella famiglia, anche perché a livello internazionale il diritto di filiazione è regolato in modo diverso.
Un rapporto di filiazione derivante da una maternità surrogata all'estero può tuttavia essere riconosciuto in Svizzera sulla base della Legge federale sul diritto internazionale privato. Tuttavia, per questo devono essere superati diversi ostacoli. Il Tribunale federale ha stabilito nel 2022, in un caso riguardante una coppia sposata residente nel Canton Argovia, che il loro bambino nato in Georgia da una madre surrogata deve essere riconosciuto dal padre e adottato dalla madre intenzionale svizzera.
Nessun divieto di maternità surrogata all'estero
In Italia il Parlamento ha approvato nel 2024 una legge che punisce anche il ricorso alla maternità surrogata all'estero. In Svizzera un tale divieto non è oggetto di discussione.
Nella risposta a un'interrogazione proveniente dai ranghi dell'EVP, il Consiglio federale si è espresso contro tale divieto. Da un lato, l'accertamento dei fatti dovrebbe avvenire in gran parte all'estero, il che comporterebbe notevoli difficoltà, ha scritto. Dall'altro lato, ha anche temuto che un'azione penale e una successiva condanna dei genitori intenzionali potessero mettere a rischio il benessere del bambino.
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