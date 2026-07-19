Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Maternità surrogata in Svizzera: tra divieti, desideri e nuove frontiere

Il divieto resta, mentre alcune coppie si rivolgono all'estero per realizzare il desiderio di genitorialità.
Maternità surrogata in Svizzera: tra divieti, desideri e nuove frontiere
Deposit
Fonte Sda
di Redazione
Maternità surrogata in Svizzera: tra divieti, desideri e nuove frontiere
Il divieto resta, mentre alcune coppie si rivolgono all'estero per realizzare il desiderio di genitorialità.

BERNA - La maternità surrogata è vietata in Svizzera come in Germania e nella maggior parte degli Stati europei. Anche se sono in corso alcune liberalizzazioni nella legge sulla medicina della procreazione, una legalizzazione della maternità surrogata attualmente non è un tema.

La maternità surrogata è vietata in Svizzera nella Costituzione federale dal 1° gennaio 2001. Il motivo di ciò, secondo una risposta a un'interpellanza del Consiglio federale del 2014, è "la tutela della dignità della madre surrogata, della dignità del nascituro e del benessere del bambino".

L'associazione mantello svizzera degli uomini gay e bisessuali, Pink Cross ha cercato, nel 2022 con un documento di posizione, di avviare un dibattito sulla maternità surrogata. Una legalizzazione permetterebbe di stabilire rigorose linee guida etiche, scriveva allora. Tuttavia, Pink Cross non è riuscita a imporsi né a livello parlamentare né governativo.

Rivolgersi all'estero

Nonostante ciò, in Svizzera ci sono coppie che realizzano il loro desiderio di avere figli con l'aiuto di madri surrogate all'estero. Stati come la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, il Belgio, la Polonia o alcuni Stati degli USA consentono la maternità surrogata a determinate condizioni.

Non esistono dati affidabili su quante coppie svizzere si rivolgano all'estero. L'Ufficio comunale del Canton Zurigo ha trattato e registrato statisticamente 82 casi di maternità surrogata dal 2010 al 2023, come indicato nel rapporto annuale 2023. In generale, però, si presume che il numero sommerso sia elevato.

Ostacoli giuridici al riconoscimento

Secondo il Codice civile, vale il principio che il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre nasce con il parto. Per questo motivo, per i genitori intenzionali non è così semplice integrare ufficialmente il bambino nella famiglia, anche perché a livello internazionale il diritto di filiazione è regolato in modo diverso.

Un rapporto di filiazione derivante da una maternità surrogata all'estero può tuttavia essere riconosciuto in Svizzera sulla base della Legge federale sul diritto internazionale privato. Tuttavia, per questo devono essere superati diversi ostacoli. Il Tribunale federale ha stabilito nel 2022, in un caso riguardante una coppia sposata residente nel Canton Argovia, che il loro bambino nato in Georgia da una madre surrogata deve essere riconosciuto dal padre e adottato dalla madre intenzionale svizzera.

Nessun divieto di maternità surrogata all'estero

In Italia il Parlamento ha approvato nel 2024 una legge che punisce anche il ricorso alla maternità surrogata all'estero. In Svizzera un tale divieto non è oggetto di discussione.

Nella risposta a un'interrogazione proveniente dai ranghi dell'EVP, il Consiglio federale si è espresso contro tale divieto. Da un lato, l'accertamento dei fatti dovrebbe avvenire in gran parte all'estero, il che comporterebbe notevoli difficoltà, ha scritto. Dall'altro lato, ha anche temuto che un'azione penale e una successiva condanna dei genitori intenzionali potessero mettere a rischio il benessere del bambino.

Germania
Maternità surrogata: il capogruppo CDU, Jens Spahn, si dimette
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
filiazioneleggematernità surrogataSvizzera

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
111
164

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
164

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
20 ore

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
33
141

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
2 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
58
152

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
106
223

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
2 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
3 gior
26
158

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
3 gior
8
101

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
2 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
64

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
22 ore

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
2 gior
78
64

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
2 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
2 gior
1
35

Sarà una notte turbolenta

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
70

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
12
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
5 ore
20

Due muli investiti sulla A2

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
2 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
2 gior
10
42

Non si trovano quasi più camere

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
1 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
1
23

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
38

I giovani le auto non le comprano più

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
23
36

I due cartelli che confondono gli utenti

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
1 gior
3
54

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
2 gior
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
82

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
34
83

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
4 gior
17
32

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
20 ore
10
27

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
52

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
1 gior
4
13

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
1 gior
4
38

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
3
16

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
34

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 ore
23
67

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
19 ore
8
26

Moto contro un autobus, traffico in tilt

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

«Tuchel è un criminale»

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
15 ore
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
31

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
3
68

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
1 gior
58
203

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
41
94

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
17
55

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
1 gior
2
21

Se avete visto il flash... è troppo tardi

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Esursionista 29enne precipita e resta gravemente ferita
LIVE
SOLETTA
2 ore
1

Esursionista 29enne precipita e resta gravemente ferita

Schianto sul passo della Furka: due motociclisti gravemente feriti
LIVE
URI
2 ore
1

Schianto sul passo della Furka: due motociclisti gravemente feriti

Portale nord, ancora code interminabili
LIVE
SAN GOTTARDO
4 ore
36

Portale nord, ancora code interminabili

Motociclista cade e si ferisce gravemente
LIVE
URI
16 ore
2

Motociclista cade e si ferisce gravemente

EuroAirport in tilt: controlli di sicurezza bloccati e lunghe attese
LIVE
BASILEA CITTÀ
17 ore
1
32

EuroAirport in tilt: controlli di sicurezza bloccati e lunghe attese

Decine di persone a un picnic antifascista a Vidy
LIVE
VAUD
17 ore

Decine di persone a un picnic antifascista a Vidy

Gurtenfestival, nuovo record: oltre 104mila spettatori
LIVE
BERNA
20 ore
7

Gurtenfestival, nuovo record: oltre 104mila spettatori

Furto in abitazione, fermato un 14enne
LIVE
ARGOVIA
21 ore
8
31

Furto in abitazione, fermato un 14enne

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico
LIVE
URI
23 ore
30
118

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico

Il camping solo per adulti è "fully booked", le titolari: «Lo rifaremmo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
64

Il camping solo per adulti è "fully booked", le titolari: «Lo rifaremmo»