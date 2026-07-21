Cade nel vuoto e finisce in un crepaccio: muore un 70enne
L'uomo era un escursionista tedesco.
L'uomo era un escursionista tedesco.
INNERTKIRCHEN - Un escursionista ha perso la vita nella tarda mattinata di domenica a Innertkirchen (BE). L'uomo è caduto scendendo dal ghiacciaio di Hiendertellti, finendo in un crepaccio.
L’allarme è stato lanciato poco dopo le 12, precisa la Polizia cantonale bernese.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima faceva parte di un gruppo partito dalla capanna di Bächlital. Il percorso prevedeva il passaggio dall’Obri Bächlilicken e la successiva discesa lungo il ghiacciaio di Hiendertellti in direzione della capanna Gauli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto per diversi metri finendo in un crepaccio.
I compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti diversi servizi della Polizia cantonale bernese, un’équipe della Rega, il Care Team del Canton Berna, i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero e l’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna.
Nonostante il rapido intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.
La vittima è un cittadino tedesco di 70 anni. Le autorità hanno avviato un’indagine.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!