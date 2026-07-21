Cade nel vuoto e finisce in un crepaccio: muore un 70enne

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima faceva parte di un gruppo partito dalla capanna di Bächlital. Il percorso prevedeva il passaggio dall’Obri Bächlilicken e la successiva discesa lungo il ghiacciaio di Hiendertellti in direzione della capanna Gauli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto per diversi metri finendo in un crepaccio.

I compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti diversi servizi della Polizia cantonale bernese, un’équipe della Rega, il Care Team del Canton Berna, i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero e l’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna.