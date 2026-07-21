In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Rischio espulsione

Iwona aveva ottenuto un permesso di soggiorno B, ma era economicamente dipendente da Frei. Dopo il suo arresto, ha quindi richiesto assistenza sociale al Comune. Il funzionario incaricato del caso ha però segnalato la situazione all’Ufficio migrazione del Canton Argovia, che ha ritenuto l’impiego fittizio e ha avviato la procedura di espulsione per madre e figlia.