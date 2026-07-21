Giro d'affari in calo, ma utile in crescita per Schindler

I ricavi sono invece scesi del 3% a 5,3 miliardi, una contrazione che si trasforma però in una progressione dell'1% se si considera il dato in valute locali. In flessione - del 2%, a 5,8 miliardi - risultano anche le nuove commesse, ma pure in questo caso l'indicatore è in aumento (+3%) se si fa astrazione dell'impatto dei cambi.

"Lo slancio della nostra nuova piattaforma di prodotti modulari sta trainando la crescita delle nuove installazioni al di fuori della Cina, in particolare in Europa", afferma il CEO Paolo Compagna, citato in un comunicato. "Nel primo semestre del 2026 abbiamo continuato ad attuare la nostra strategia di crescita disciplinata e redditizia, ottenendo un solido utile operativo. Questi risultati sottolineano la validità della nostra strategia e ci pongono in una posizione ottimale per continuare a creare valore a lungo termine per i nostri clienti, dipendenti e azionisti", aggiunge il dirigente italiano in carica dal 2025.