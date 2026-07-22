Nuotatore dato per disperso e poi ritrovato: sta bene
L'uomo è stato avvistato al centro del lago da un'imbarcazione della polizia cantonale
FLÜELEN - Momenti di apprensione nella serata di lunedì 20 luglio a Flüelen, sul versante urano del lago dei Quattro Cantoni: un nuotatore è stato dato per disperso prima di essere ritrovato in buone condizioni.
Poco prima delle 22, la centrale operativa della polizia cantonale di Uri ha ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che si era immerso nelle acque dell’Urnersee, nella zona del campeggio Windsurfing Urnersee, dirigendosi a nuoto verso Isleten. Dopo che il contatto visivo con il 35enne si era interrotto, è scattata immediatamente un’operazione di ricerca.
Circa 40 minuti più tardi, gli agenti della polizia cantonale, impegnati nelle ricerche con un’imbarcazione di pattuglia, hanno individuato l’uomo mentre nuotava approssimativamente al centro del lago. Il 35enne stava rientrando verso Flüelen ed è stato trovato in buono stato di salute.
Dopo un controllo medico effettuato dal servizio di soccorso del Canton Uri, l’uomo è stato affidato ai familiari. All’operazione hanno partecipato anche la Rega, il servizio di soccorso dell’ospedale cantonale di Uri, la Chemiewehr Uri, un soccorritore lacustre privato e la polizia cantonale di Uri.