Nuotatore dato per disperso e poi ritrovato: sta bene

Circa 40 minuti più tardi, gli agenti della polizia cantonale, impegnati nelle ricerche con un’imbarcazione di pattuglia, hanno individuato l’uomo mentre nuotava approssimativamente al centro del lago. Il 35enne stava rientrando verso Flüelen ed è stato trovato in buono stato di salute.

Dopo un controllo medico effettuato dal servizio di soccorso del Canton Uri, l’uomo è stato affidato ai familiari. All’operazione hanno partecipato anche la Rega, il servizio di soccorso dell’ospedale cantonale di Uri, la Chemiewehr Uri, un soccorritore lacustre privato e la polizia cantonale di Uri.