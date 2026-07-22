Quasi 20mila firme per rivedere la legge sulla protezione degli animali

«Le persone - ha sottolineato Marilù Parrella, promotrice della petizione - hanno firmato perché non accettano più che in Svizzera gli animali siano considerati giuridicamente come cose. Chiediamo una legge che metta al centro la dignità e la compassione. È ora che la politica agisca».

Oggi alle ore 11:00 la consegna ha avuto luogo direttamente sulla Terrazza di Palazzo federale a Berna. Con un’azione visibile e di grande impatto, i presenti davanti a Palazzo federale hanno richiamato l’attenzione sull’urgenza della questione. Marilù Parrella e le sostenitrici e i sostenitori, hanno lanciato un segnale contro il maltrattamento e lo sfruttamento degli animali e a favore di una società che si assuma le proprie responsabilità anche nei loro confronti.