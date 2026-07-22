De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Ci sono delle storie del Festival che mi piacciono particolarmente» spiega Giona A. Nazzaro a proposito della scelta. «Sono quelle delle persone che sono passate dall'adolescenza alla gioventù e quindi alla fase adulta all'ombra del Festival e qui hanno scoperto la loro vocazione cinematografica. Penso a Renato Berta, a Esmè Sciaroni e, appunto, a Sonia Peng». Storie come queste sono, per il direttore artistico del Locarno Film Festival, «estremamente fondamentali (nonostante sia un'espressione bruttissima), ma serve per sottolineare l'impatto che il Festival ha avuto sul territorio». I professionisti citati «hanno poi lavorato fra Svizzera, Italia e Francia ed è come se avessero portato sempre con sé le molteplici radici di questo territorio unico, complesso, stratificato che è il Ticino».

Tornando a Peng, Nazzaro afferma: «Artisti come lei incarnano il meglio del cinema europeo. E in un film come "Un altro Ferragosto" mi piace molto come Peng metta mano per denotare i conflitti che animano queste famiglie di destra, di sinistra, di centro, che non riescono a fare altro che scegliere il momento delle vacanze per dirsene di tutti i colori. Poi, detto questo, spero che il pubblico si divertirà come mi sono divertito io nel vedere un sublime Christian De Sica che incarna se stesso e il suo personaggio, all'apice della cialtronaggine più spudorata. È un film che non ha avuto il successo che meritava, però tra i film di Virzì mi sembra (almeno tra gli ultimi) uno dei più vitali. Il contributo di Sonia Peng è assolutamente visibile in ogni inquadratura, per chi conosce ovviamente il suo lavoro».