Cerca e trova immobili
Segnalaci
TEGNA

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

È dedicata alla scenografa Sonia Peng la nuova proiezione di Festeggiamo!, in programma venerdì 24 luglio
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
FESTEGGIAMO!
di Fabio CaironiGiornalista
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
È dedicata alla scenografa Sonia Peng la nuova proiezione di Festeggiamo!, in programma venerdì 24 luglio

TEGNA - È dedicata alla scenografa Sonia Peng, premiata al Locarno Film Festival nel 2021, la serata del 24 luglio di Festeggiamo!, la rassegna che porta il grande cinema nelle piazze del Locarnese. L'appuntamento con "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzì è in programma venerdì 24 luglio alle 21.15 in piazza di Tegna.

La storia segue il ritorno sull’isola di Ventotene delle famiglie Mazzalupi e Molino, protagoniste di vecchi conflitti mai davvero risolti. Tra incontri inattesi, tensioni politiche e fragilità personali, il tempo trascorso sembra aver cambiato tutto senza cancellare le distanze che li separano. Con uno sguardo ironico e malinconico sull’Italia contemporanea, il film costruisce un racconto corale fatto di memorie, contraddizioni e legami familiari sospesi tra affetto e disillusione.

«Ci sono delle storie del Festival che mi piacciono particolarmente» spiega Giona A. Nazzaro a proposito della scelta. «Sono quelle delle persone che sono passate dall'adolescenza alla gioventù e quindi alla fase adulta all'ombra del Festival e qui hanno scoperto la loro vocazione cinematografica. Penso a Renato Berta, a Esmè Sciaroni e, appunto, a Sonia Peng». Storie come queste sono, per il direttore artistico del Locarno Film Festival, «estremamente fondamentali (nonostante sia un'espressione bruttissima), ma serve per sottolineare l'impatto che il Festival ha avuto sul territorio». I professionisti citati «hanno poi lavorato fra Svizzera, Italia e Francia ed è come se avessero portato sempre con sé le molteplici radici di questo territorio unico, complesso, stratificato che è il Ticino».

Tornando a Peng, Nazzaro afferma: «Artisti come lei incarnano il meglio del cinema europeo. E in un film come "Un altro Ferragosto" mi piace molto come Peng metta mano per denotare i conflitti che animano queste famiglie di destra, di sinistra, di centro, che non riescono a fare altro che scegliere il momento delle vacanze per dirsene di tutti i colori. Poi, detto questo, spero che il pubblico si divertirà come mi sono divertito io nel vedere un sublime Christian De Sica che incarna se stesso e il suo personaggio, all'apice della cialtronaggine più spudorata. È un film che non ha avuto il successo che meritava, però tra i film di Virzì mi sembra (almeno tra gli ultimi) uno dei più vitali. Il contributo di Sonia Peng è assolutamente visibile in ogni inquadratura, per chi conosce ovviamente il suo lavoro».

Ingresso libero e gratuito. Ogni sera verrà regalato – tramite estrazione – un abbonamento generale per l’edizione 2026 del Locarno Film Festival. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata. 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cinemalocarno film festivalsonia peng
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
19 ore
23
167

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
74
97

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
1 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
2 gior
28

Due muli investiti sulla A2

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
16 ore
34
113

«A quando la prossima disgrazia?»

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
40

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
30
98

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
98
183

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
23 ore
1
31

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
24
33

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
10 ore
24
75

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
97

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
81

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
1 gior
67
183

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
19
46

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
1 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
154

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
21 ore

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
2 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
1 gior
11
60

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
17

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
36

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
45

Violenza gratuita, spettacolo indegno

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
23
100

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
4 gior
10
166

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
17 ore
26

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
74

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
15
25

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
58
91

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
70

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
1 gior
12
62

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
72

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
2 gior
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
3 gior
10

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
21 ore
15
64

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
32

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Taxi che vanno da soli: il test ticinese
LIVE
BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
2 gior
46
106

Taxi che vanno da soli: il test ticinese

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
3 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»
LIVE
LUGANO
1 gior
7
32

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
7
39

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
13 ore

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Alfa Romeo, primi indizi sulla Giulietta
LIVE
MILANO
2 gior
3
11

Alfa Romeo, primi indizi sulla Giulietta

ULTIME NOTIZIE TICINO
Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 min

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
33 min
1

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
1 ora
3

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
1 ora
13

Sfoghi in coda

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
8 ore

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
LIVE
LUGANO
10 ore
1
19

Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
11 ore
24
142

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

In piazza contro i femminicidi: «Il ricordo non basta, la lotta continua»
LIVE
CANTONE
11 ore
4
24

In piazza contro i femminicidi: «Il ricordo non basta, la lotta continua»

Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale
LIVE
BRISSAGO
14 ore
8
43

Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
15 ore
3

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como