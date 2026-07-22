Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori

Se il caso Bellinzona ha acceso i riflettori, altri potrebbero emergere. Gaillard ha infatti documentato in un rapporto quasi 890’000 variazioni di prezzo registrate tra il 2024 e l’aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in tutto il Paese.

«È la rapidità dei movimenti a essere significativa», spiega Gaillard. «Il sospetto è che i margini iniziali fossero troppo elevati. Se il prezzo medio si è abbassato, tanto meglio. Se la COMCO concluderà che non ci sono problemi, e che riduzioni di 15 centesimi e oltre da un giorno all’altro sono casuali, ne prenderò atto. Mi dispiacerebbe però se si rifiutasse di indagare».