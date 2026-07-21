LUGANO
Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
Squadre tecniche al lavoro per ripristinare il servizio
Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
lettore tio.ch
Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
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Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
Squadre tecniche al lavoro per ripristinare il servizio
Si rompe una tubatura in via Trevano: palazzi senz'acqua
Squadre tecniche al lavoro per ripristinare il servizio
LUGANO - Disagi nella serata di oggi in via Trevano a Lugano. Il cedimento di un tratto del manto stradale ha provocato una rottura di una tubatura dell'acqua.
Come confermato da AIL, il cedimento dell'asfalto ha danneggiato la condotta idrica, rendendo necessario un intervento urgente delle squadre tecniche. Sul posto c'è anche la polizia.
Gli operai sono al lavoro per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. A causa del guasto, alcuni dei palazzi delle vicinanze sono rimasti temporaneamente senz'acqua.
Non è ancora noto quando il servizio sarà ripristinato.
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