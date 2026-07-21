In piazza contro i femminicidi: «Il ricordo non basta, la lotta continua»

I manifestanti hanno chiesto il riconoscimento dei femminicidi senza minimizzazioni mediatiche o da parte delle autorità. Inoltre, hanno richiesto di migliorare le misure di protezione per le donne a rischio, rafforzare la prevenzione, garantire interventi rapidi e finanziare strutture accessibili per tutte le donne bisognose di protezione.

La cultura sessista è ancora troppo presente in Ticino, anche negli spazi pubblici, hanno denunciato le organizzatrici. Il Cantone deve fare di più e mettere a disposizione maggiori risorse per contrastare la violenza domestica. Si tratta anche di porre maggiormente l'attenzione sulle vittime e non sui colpevoli, come è stato il caso del femminicidio di Faido. «Il ricordo non basta, la lotta continua», hanno concluso le donne del collettivo femminista "Io l'8 ogni giorno" / "Io lotto ogni giorno" ("Io combatto ogni giorno").