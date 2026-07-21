Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
La modifica all'ordinanza entrerà in vigore a metà agosto: un unicum a livello cantonale e non solo
La modifica all'ordinanza entrerà in vigore a metà agosto: un unicum a livello cantonale e non solo
CHIASSO - A Chiasso i proprietari di cani saranno obbligati a pulire non solo gli escrementi, ma anche le deiezioni liquide dei propri animali. Lo ha deciso il Municipio con una modifica dell'ordinanza comunale che entrerà in vigore a metà agosto e che rappresenterebbe un caso unico sia a livello cantonale sia svizzero.
La nuova disposizione prevede che, durante le passeggiate, i proprietari abbiano con sé il materiale necessario per pulire anche l'urina, ad esempio una bottiglietta d'acqua. In caso di mancato rispetto della norma è previsto inizialmente un ammonimento, mentre in caso di recidiva scatterà una multa di 100 franchi.
La modifica nasce in seguito a numerose segnalazioni ricevute da cittadini e dalla commissione di quartiere. L'obiettivo del Municipio è anche quello di sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari dei cani.