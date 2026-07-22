Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
La diffusione di alcuni audio sui social ha sollevato dubbi sull'integrità delle istituzioni, spingendo il mondo politico a chiedere trasparenza
BELLINZONA - Una vicenda nata sui social e ancora da chiarire sta coinvolgendo la politica. Come riferisce questa mattina il Cdt, un profilo Instagram denominato «sa (… omissis) 1978» ha attirato l'attenzione dopo la pubblicazione di alcuni estratti audio nei quali una persona identificata dall'interlocutrice come "Claudio Zali" pronuncerebbe frasi ritenute particolarmente gravi, tra cui un'esortazione a compiere atti contrari alla legge.
La prudenza resta però d'obbligo. Il quotidiano sottolinea che non vi sono certezze né sull'autenticità delle registrazioni né sull'identità delle persone coinvolte.
Un elemento certo è invece una lettera, di cui il Cdt è entrato in possesso, inviata il 17 luglio scorso direttamente al consigliere di Stato Claudio Zali. Il documento, sottoscritto dai presidenti del PLR e del Centro e dal copresidente del PS - Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò e Fabrizio Sirica - chiede al direttore del Dipartimento del territorio di intervenire pubblicamente per chiarire la vicenda, indipendentemente dall'autenticità del materiale diffuso.
Nella lettera i tre leader politici evidenziano che la diffusione degli audio ha alimentato dubbi e interrogativi tra i cittadini, con possibili ripercussioni sulla credibilità delle istituzioni. Pur precisando di non voler anticipare il lavoro delle autorità competenti né formulare giudizi di merito, ritengono necessario un chiarimento pubblico da parte di Zali, sostenendo che chi ricopre alte cariche istituzionali debba garantire standard etici elevati e preservare il rapporto di fiducia con la popolazione.
Zali, attraverso i propri servizi, avrebbe fatto sapere di non voler ignorare la vicenda e che incontrerà i tre presidenti di partito nel corso della prossima settimana. La lettera è stata inoltre trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio di Stato.