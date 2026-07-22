Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Un elemento certo è invece una lettera, di cui il Cdt è entrato in possesso, inviata il 17 luglio scorso direttamente al consigliere di Stato Claudio Zali. Il documento, sottoscritto dai presidenti del PLR e del Centro e dal copresidente del PS - Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò e Fabrizio Sirica - chiede al direttore del Dipartimento del territorio di intervenire pubblicamente per chiarire la vicenda, indipendentemente dall'autenticità del materiale diffuso.

Nella lettera i tre leader politici evidenziano che la diffusione degli audio ha alimentato dubbi e interrogativi tra i cittadini, con possibili ripercussioni sulla credibilità delle istituzioni. Pur precisando di non voler anticipare il lavoro delle autorità competenti né formulare giudizi di merito, ritengono necessario un chiarimento pubblico da parte di Zali, sostenendo che chi ricopre alte cariche istituzionali debba garantire standard etici elevati e preservare il rapporto di fiducia con la popolazione.