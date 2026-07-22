Comparto a lago tra Minusio e Tenero-Contra: all’avvio uno studio di fattibilità per valorizzarlo

Con la sottoscrizione della convenzione, il Consiglio di Stato conferma il proprio impegno a favore della valorizzazione e della riqualifica delle rive lacustri. L’accordo – siglato da Cantone, Comuni di Tenero-Contra e Minusio, Confederazione Svizzera, Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT), gestori dei campeggi, proprietari dei fondi a lago e dall’associazione Rive Pubbliche della Svizzera Italiana (RPSI) – prevede l’elaborazione di uno studio di fattibilità, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete e condivise per la valorizzazione, la messa in rete e l’accessibilità degli spazi verdi e di svago a lago. Lo studio è finanziato da Cantone, Comuni, Confederazione e CIT.