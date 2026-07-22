Caldo e lavoro all’aperto: una mozione chiede di anticipare l’orario nei giorni bollenti

BELLINZONA - Canicola e lavoro all’aperto, una mozione chiede di rimuovere gli ostacoli normativi che impediscono di anticipare gli orari durante le ondate di calore. Il testo, presentato da Paolo Ortelli con i cofirmatari Simona Genini ed Erik Pinchetti, parte da un dato ormai evidente: in Ticino gli episodi di caldo estremo sono sempre più frequenti, lunghi e intensi, e non possono più essere considerati eccezioni.



Per chi lavora prevalentemente all’aperto – dai cantieri alla manutenzione del verde e delle infrastrutture – le alte temperature rappresentano un rischio concreto per la salute e la sicurezza, aumentando la probabilità di malori, disidratazione e infortuni. La legislazione federale impone già ai datori di lavoro di adottare misure adeguate di protezione, tra cui l’adeguamento degli orari per concentrare le attività nelle ore più fresche.



Secondo i promotori, nei principali settori le parti sociali hanno già introdotto soluzioni condivise nei contratti collettivi. Tuttavia, in alcuni Comuni i regolamenti sui rumori vietano di iniziare il lavoro prima di una certa ora, senza prevedere deroghe durante le allerte canicola. Ne deriva un paradosso: le imprese sono chiamate a proteggere i lavoratori, ma non possono applicare una delle misure più semplici ed efficaci.



La mozione propone quindi di introdurre una base legale che consenta deroghe temporanee agli orari comunali durante le allerte ufficiali di canicola, limitatamente alle attività all’aperto e per il tempo strettamente necessario ad anticipare l’inizio dei lavori. L’obiettivo è conciliare tutela della salute, continuità delle attività economiche e interesse pubblico, senza intaccare in modo permanente l’autonomia comunale.