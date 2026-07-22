L’incrocio della Pesa di Ligornetto resterà completamente chiuso al traffico veicolare
Dal 17 al 30 agosto consentirà lavori di manutenzione della pavimentazione.
MENDRISIO - L’incrocio della Pesa di Ligornetto resterà completamente chiuso al traffico veicolare dal 17 al 30 agosto 2026 per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione. Lo comunica la Città di Mendrisio, precisando che la chiusura sarà necessaria per tutta la durata dell’intervento e per il tempo utile al corretto assestamento del selciato.
L’opera si rende necessaria a causa del deterioramento progressivo delle fughe tra i cubetti e le lastre in pietra, dovuto al passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il dissesto ha comportato anche un aumento del rumore percepito dai residenti del nucleo. L’intervento punta quindi a stabilizzare la pavimentazione, migliorarne la durabilità e ridurre l’impatto acustico.
Il periodo estivo è stato scelto per limitare i disagi, approfittando della chiusura delle scuole e di un traffico generalmente meno intenso.
Durante i lavori, gli autobus non transiteranno nel nucleo di Ligornetto: la fermata “Ligornetto Paese” sarà soppressa, mentre “Crocevia Bullani” verrà spostata verso Genestrerio. L’utenza potrà fare riferimento alla fermata “Ligornetto Posta”, trasferita temporaneamente sulla piazza di giro del piazzale delle scuole elementari.
Il cantiere sarà segnalato con apposita segnaletica e sbarramenti. Saranno sempre garantiti il passaggio pedonale e quello dei veicoli di emergenza. In caso di maltempo o imprevisti, le tempistiche potrebbero subire variazioni.
Le autorità invitano la popolazione a rispettare la segnaletica e a consultare il sito www.mendrisio.ch/cantieri per aggiornamenti. La Città ringrazia per la collaborazione.