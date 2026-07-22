Siccità, Bellinzona corre ai ripari

BELLINZONA - Bellinzona corre ai ripari di fronte al calo delle riserve idriche e invita la popolazione a un uso più parsimonioso dell’acqua potabile. Le elevate temperature e la scarsità di precipitazioni delle ultime settimane stanno infatti riducendo progressivamente la disponibilità della risorsa anche sul territorio comunale.



Per questo motivo le Aziende Multiservizi di Bellinzona (AMB), insieme al Municipio, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini. Nei prossimi giorni ogni economia domestica riceverà una comunicazione con alcune raccomandazioni pratiche per limitare gli sprechi, oltre a una spiegazione dei tre Gradi di Siccità previsti dal regolamento comunale.



L’obiettivo è contenere i consumi grazie alla collaborazione della popolazione ed evitare, se possibile, l’introduzione di misure più restrittive. Al momento non sono in vigore limitazioni generalizzate, ad eccezione del quartiere di Claro, dove è già stato dichiarato il grado di siccità 1.



La situazione resta sotto costante osservazione da parte di AMB, che monitora l’evoluzione meteorologica, la disponibilità idrica e l’andamento dei consumi. Proprio a Claro, sottolineano le autorità, la risposta dei cittadini ha già portato a una riduzione significativa dell’utilizzo di acqua potabile.



Negli ultimi anni AMB ha investito nel potenziamento e nell’interconnessione della rete acquedottistica attraverso il progetto PCAI, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nell’approvvigionamento. Tuttavia, viene ricordato, nemmeno infrastrutture moderne possono compensare a lungo la mancanza di precipitazioni.



«L’acqua è una risorsa preziosa che richiede l’impegno di tutti», sottolinea AMB, ribadendo l’importanza di comportamenti responsabili per preservare un bene essenziale per l’intera comunità.



Ulteriori informazioni sui Gradi di Siccità, sulle eventuali limitazioni e sulle autorizzazioni per il riempimento delle piscine private sono disponibili sul sito www.amb.ch/siccita.