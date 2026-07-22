CHIASSO
Il Municipio va da Keller-Sutter, la popolazione festeggia al Penz
Il programma per il 1° agosto, con l'appuntamento alla Casa Urani
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Fonte Municipio di Chiasso
Il Municipio va da Keller-Sutter, la popolazione festeggia al Penz
Il programma per il 1° agosto, con l'appuntamento alla Casa Urani
CHIASSO - Il Municipio di Chiasso parteciperà in corpore alle celebrazioni del 1° agosto organizzate dalla Città di Mendrisio al Parco di Villa Argentina. L’evento, che prenderà il via alle 17.30, vedrà la presenza di tutti gli Esecutivi del Mendrisiotto invitati dall’autorità cittadina. Ospite d’onore sarà la Consigliera federale Karin Keller-Sutter, incaricata di tenere l’allocuzione ufficiale.
Parallelamente, come da tradizione, la popolazione di Chiasso è invitata a festeggiare il Natale della Patria alla Casa Urani al Penz, nell’ambito delle Feste Boff. La serata inizierà alle 19 e sarà animata da una grigliata, musica dal vivo con orchestra e ballo.
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