«Troppi turisti del malaffare», a Lugano serve più polizia?
Un'interrogazione di Omar Wicht sollecita l'esecutivo cittadino in merito al senso di insicurezza crescente segnalato da alcuni abitanti
LUGANO - Lugano mette in campo forze sufficienti per contrastare i «turisti del malaffare»? A usare questa espressione è il consigliere comunale Omar Wicht, interrogando il Municipio in merito a «un aumento del senso di insicurezza in alcune zone del centro e dei quartieri, in particolare nelle ore serali e durante il fine settimana».
«Episodi di degrado, bivacchi notturni e giornalieri, risse, spaccio, prostituzione negli Airbnb, hanno alimentato la percezione che serva un presidio più visibile», prosegue nella sua premessa il consigliere comunale leghista, sottolineando che «la Polizia cittadina svolge un lavoro fondamentale per la sicurezza, ma la domanda di maggiore presenza sul territorio è sempre più sentita».
Wicht chiede quindi all'esecutivo il numero di agenti operativi attualmente in servizio presso il corpo di polizia cittadino, se «ritiene che l'organico attuale sufficiente a garantire una presenza capillare in tutti i quartieri» e se prevede di intensificare la presenza di agenti di pattuglia nelle ore serali e notturne. Sempre nel merito dei controlli, viene inoltre chiesto con quale frequenza vengono effettuati controlli di identità e se è prevista una maggiora collaborazione con la Polizia cantonale e i corpi dei comuni limitrofi.
Infine, in termini più generali di sicurezza, nell'atto viene chiesto se sono in «programma incontri pubblici o sondaggi per monitorare la percezione di sicurezza dei cittadini».