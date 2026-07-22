«Troppi turisti del malaffare», a Lugano serve più polizia?

Wicht chiede quindi all'esecutivo il numero di agenti operativi attualmente in servizio presso il corpo di polizia cittadino, se «ritiene che l'organico attuale sufficiente a garantire una presenza capillare in tutti i quartieri» e se prevede di intensificare la presenza di agenti di pattuglia nelle ore serali e notturne. Sempre nel merito dei controlli, viene inoltre chiesto con quale frequenza vengono effettuati controlli di identità e se è prevista una maggiora collaborazione con la Polizia cantonale e i corpi dei comuni limitrofi.

Infine, in termini più generali di sicurezza, nell'atto viene chiesto se sono in «programma incontri pubblici o sondaggi per monitorare la percezione di sicurezza dei cittadini».