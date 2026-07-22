Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Premi di cassa malati, energia e alimenti alle stelle

Come spiega Stefano Scagnolari, docente-ricercatore all'USI e responsabile dell'Osservatorio del turismo, viaggiare non risponde soltanto a un bisogno di svago, ma anche di benessere e di relazioni. È anche per questo che la domanda turistica si è dimostrata storicamente molto resiliente. A fare la differenza, sottolinea, è soprattutto «il reddito disponibile effettivo, ossia la quota di reddito che rimane alle famiglie dopo aver sostenuto le spese incomprimibili. Se affitti, premi di cassa malati, energia e alimentari assorbono una parte crescente del bilancio domestico, si restringe inevitabilmente lo spazio destinabile al tempo libero e alle vacanze».

Una tendenza confermata anche dai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Nel 2024 i residenti in Svizzera hanno effettuato in media 2,9 viaggi con pernottamento e 8,8 escursioni giornaliere, mentre l'89% della popolazione ha compiuto almeno un viaggio con pernottamento nell'arco dell'anno. Una media che, però, racconta solo una parte della realtà. «C'è chi viaggia più volte all'anno e chi, invece, non riesce a permettersi nemmeno una settimana di ferie lontano da casa», osserva Scagnolari. Secondo le statistiche sulla deprivazione materiale dell'UST, circa l'8-9% della popolazione svizzera non dispone delle risorse economiche per concedersi una settimana di vacanza. Nell'Unione europea la quota sale al 27%, secondo Eurostat.