Sfoghi in coda

L’A2, da tempo ormai, è strada dai numerosi cantieri. Opere di risanamento inevitabili. Lo scorso anno, come USTRA avete rassicurato sul fatto che una volta conclusa questa imponente serie di interventi, per qualche decennio non ci saranno altri grossi lavori. Ma questo ciclo di interventi quando arriverà a conclusione?

«Il rinnovo totale dei tratti autostradali è realizzato in base alle prescrizioni del Piano di manutenzione delle strade nazionali della Confederazione. Esso si basa su tre principi: anzitutto i lavori di conservazione e sistemazione devono iscriversi nel quadro di progetti di conservazione concernenti tratti stradali di lunghezza di circa 5 km. In secondo luogo, due diversi cantieri devono distare tra loro almeno 30 chilometri. E infine sul medesimo tratto va rispettato un intervallo di almeno 15 anni tra la fine dell'ultimo intervento e il prossimo cantiere causa di disagi al traffico. Attualmente nel Sottoceneri è presente solo un grosso cantiere tra Lugano Sud – Lugano Nord che si concluderà a fine 2027. Pertanto, su questo tratto, ossia tra Lugano Sud e Lugano Nord, il prossimo ciclo di interventi avrà luogo non prima di 15 anni».