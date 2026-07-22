Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

«Il femminicidio è una piaga reale e gravissima – dice Ferrise, autore dello slogan della gelateria in questione –. Proprio per questo ritengo sbagliato accostarlo a una campagna pubblicitaria che non fa alcun riferimento alla donna. Infatti la maglia la indossano tutti i collaboratori della gelateria, indipendentemente dal loro genere. Lo slogan è stato creato per promuovere un prodotto. Un ghiacciolo nasce per essere leccato: questo è il significato dello slogan, nulla di più».

Doppi sensi

A Ferrise facciamo presente che comunque da sempre la pubblicità viaggia anche sui doppi sensi e, in alcuni casi, sul filo dell'erotismo. «Chiaro. Ma cosa c'entra col machismo questo slogan? La pubblicità, per sua natura, deve attirare l’attenzione, sorprendere, provocare e farsi ricordare. Se eliminassimo qualsiasi messaggio capace di suscitare una reazione per paura di possibili interpretazioni personali, avremmo una comunicazione completamente piatta e priva di personalità. Definire questa campagna come sessista o addirittura collegarla al femminicidio significa forzare completamente il significato del messaggio e finire per sminuire un tema che merita ben altro livello di attenzione e di dibattito».