Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

BELLINZONA - «In relazione a quanto pubblicato oggi dal Corriere del Ticino prendo atto, con rammarico, di una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata, stavolta a mano di presunte registrazioni risalenti a parecchi anni fa, che qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero dunque a tutti gli effetti frutto di reato». Il consigliere di Stato Claudio Zali ha preso posizione questo pomeriggio sugli audio apparsi sui social negli scorsi giorni e riportati in mattinata dal Cdt.