E questo dove lo butto?
Un'interrogazione di Avanti con Ticino&Lavoro segnala l'aumento di rifiuti abbandonati in alcune zone di Lugano e sollecita il Municipio in merito alla carenza di cestini per i rifiuti
LUGANO - Aumenta la presenza di rifiuti abbandonati in diverse aree di Lugano, in particolare durante il periodo estivo. A segnalarlo, con un’interrogazione indirizzata al Municipio, sono i rappresentanti di Avanti con Ticino&Lavoro Luisella Fumasoli Petrini, Michele Codella e Dario Petrini.
Secondo quanto evidenziato nell'atto, il fenomeno riguarda sia zone nel centro città che in diversi quartieri limitrofi, tra cui Lugano Marittima, il Parco Ciani, la zona al Maglio, Lanchetta e il lungolago. «Negli ultimi mesi, e in particolare durante il periodo estivo, si è riscontrato un aumento della presenza di rifiuti abbandonati», si legge. E tra le possibili cause viene indicata la scarsa disponibilità di cestini per i rifiuti, che renderebbe più difficile per cittadini e turisti smaltire correttamente l’immondizia.
Alla luce di questa situazione, i firmatari chiedono al Municipio se intenda «valutare l’installazione di un maggior numero di cestini per i rifiuti, sia nel centro cittadino sia nei quartieri, in particolare nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti».
Viene inoltre domandato se sia prevista «un’analisi per individuare le zone dove la carenza di cestini è più evidente» e se siano allo studio «ulteriori misure per migliorare la pulizia degli spazi pubblici, a favore del decoro urbano, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica». L’interrogazione punta dunque a sollecitare interventi concreti per il miglioramento del decoro urbano, in una fase dell’anno in cui la presenza di visitatori aumenta sensibilmente.