E questo dove lo butto?

Alla luce di questa situazione, i firmatari chiedono al Municipio se intenda «valutare l’installazione di un maggior numero di cestini per i rifiuti, sia nel centro cittadino sia nei quartieri, in particolare nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti».

Viene inoltre domandato se sia prevista «un’analisi per individuare le zone dove la carenza di cestini è più evidente» e se siano allo studio «ulteriori misure per migliorare la pulizia degli spazi pubblici, a favore del decoro urbano, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica». L’interrogazione punta dunque a sollecitare interventi concreti per il miglioramento del decoro urbano, in una fase dell’anno in cui la presenza di visitatori aumenta sensibilmente.