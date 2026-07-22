NOVAZZANO
Terremoto in Venezuela, Novazzano si attiva con una donazione
Il Municipio ha deciso di devolvere 2'500 franchi a sostegno delle persone colpite dalla tragedia.
Tipress
Fonte Comune di Novazzano
Terremoto in Venezuela, Novazzano si attiva con una donazione
Il Municipio ha deciso di devolvere 2'500 franchi a sostegno delle persone colpite dalla tragedia.
NOVAZZANO - Il Municipio di Novazzano ha deciso di devolvere un contributo di 2'500 franchi alla Catena della Solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dal recente terremoto che ha interessato il Venezuela.
Lo comunica oggi il Comune, precisando che con questa decisione l'Esecutivo desidera esprimere la propria vicinanza alle persone e alle famiglie duramente colpite dalla tragedia, che ha causato numerose vittime, feriti e ingenti danni alle infrastrutture e alle abitazioni.
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