Moon+Stars 2026, ci sono già le date del prossimo anno
Il festival si conferma appuntamento imperdibile con numeri importanti e ospiti internazionali. L'appuntamento è ora per il luglio 2027.
Il festival si conferma appuntamento imperdibile con numeri importanti e ospiti internazionali. L'appuntamento è ora per il luglio 2027.
Undici giornate di musica, emozioni e condivisione: il Moon+Stars 2026 si è chiuso lasciando il segno, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati dell’estate. Un’edizione che ha saputo unire grandi nomi, spettacoli coinvolgenti e una partecipazione straordinaria.
Tra i momenti più memorabili, l’intensità di Lewis Capaldi, capace di regalare brividi al pubblico, lo show spettacolare di Alan Walker, che ha illuminato Piazza Grande con laser e fuoco, e l’ingresso sorprendente di Trauffer, arrivato a bordo di un trattore conquistando i presenti.
I numeri raccontano il successo della manifestazione:
- 26 concerti in Piazza Grande
- 165.000 visitatori in 11 giorni
- 58 concerti gratuiti in Piazza Piccola
- 11 afterparty in Piazza Magnolia
- 500 volontari coinvolti
- 29 food truck con proposte da tutto il mondo
- 3 serate sold out
- 10.000 presenze al Public Viewing
Un evento che ha saputo coinvolgere un’intera community, tra musica dal vivo, gastronomia e momenti di festa, rendendo questa edizione semplicemente indimenticabile.
Già fissate le date per il prossimo anno: il Moon+Stars tornerà dal 15 al 25 luglio 2027, promettendo nuove esperienze all’insegna della musica e della convivialità.
Disponibili anche i biglietti Early Bird in quantità limitata, con oltre il 15% di risparmio: un’opportunità per assicurarsi fin da subito un posto alla prossima edizione.