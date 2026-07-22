Circa 150 partecipanti alla Cittadella Intavolata
Per l'occasione è stato proposto un concorso dedicato alla tavola più bella
Per l'occasione è stato proposto un concorso dedicato alla tavola più bella
LOCARNO - Sabato 18 luglio Via Cittadella ha ospitato la 15ª edizione di Cittadella Intavolata, manifestazione organizzata dalla Pro Città Vecchia che ha richiamato circa 150 partecipanti. L'edizione di quest'anno ha assunto un significato particolare grazie ai festeggiamenti per il 50° anniversario dell'associazione. Per l'occasione è stato proposto un concorso dedicato alla tavola più bella: i partecipanti si sono sfidati a colpi di fantasia e creatività e, al termine della serata, la tavola giudicata più bella è stata premiata. L'iniziativa si conferma un appuntamento capace di coinvolgere persone di tutte le età. Protagonisti anche i bambini, che hanno realizzato originali portatovaglioli: per il loro impegno e la loro fantasia sono stati premiati con un gelato.
La Pro Città Vecchia guarda ora al prossimo evento in programma: domenica 30 agosto si terrà il Mercato Second Hand dedicato all'abbigliamento. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.procittavecchia.ch.
Gli organizzatori invitano gli interessati a riservare al più presto la propria bancarella per dare nuova vita ai capi inutilizzati, liberare spazio negli armadi e cogliere l'opportunità di fare buoni affari.